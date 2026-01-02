Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti’nin hazırlıklarını sürdürdüğü infaz paketinde kapsamlı değişiklikler masada. Genel yaklaşım, hapis cezasının yarı oranında cezaevinde infaz edilmesi yönünde şekilleniyor. Buna göre, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, cezasının 5 yılını cezaevinde, kalan 5 yılını ise denetimli serbestlik ve şartlı salıverme uygulamaları kapsamında dışarıda geçirebilecek. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde 40–50 bin civarında hükümlünün tahliye edilmesi bekleniyor.

Haberde, cezaevlerindeki gözlem kurullarının yapısının da güçlendirileceği belirtiliyor. Psikolog, pedagog ve psikiyatr gibi uzmanların etkinliğinin artırılmasıyla, hükümlülerin pişmanlık durumu, tahliye sonrası yeniden suç işleme riski ve topluma uyum potansiyeli daha sağlıklı şekilde değerlendirilecek.

Topluma uyum sağlayabileceği değerlendirilen hükümlüler, şartlı salıverme hükümlerinden yararlanabilecek. Üçüncü aşamada ise şartlı salıverme ile kalan cezalarını dışarıda tamamlayanların yakın takibine yönelik yeni adımlar atılacak. Düzenleme kapsamında tahliye edilen hükümlülere ve ailelerine psikolojik destek sağlanması, iş bulmalarına yardımcı olunması ve mesleki eğitim imkânları sunulması da gündemde. Amaç, hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma kalıcı biçimde kazandırılmaları.

Söz konusu iddialar, Türkiye Gazetesi üzerinden kamuoyuna servis edildi. Düzenlemenin içeriği ve kapsamının, Meclis sürecinde netleşmesi bekleniyor.