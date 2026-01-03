Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yılın ilk mesai gününe dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Memişoğlu, bir insanın hayatına dokunmanın ve bir cana şifa olmanın hekimliğin en temel amacı olduğunu belirterek, genel cerrahi kliniğinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hekimliğin yalnızca bilgi ve teknikle sınırlı olmadığını dile getiren Memişoğlu, bu mesleğin aynı zamanda vicdan, yürek ve empati gerektirdiğine dikkat çekti. Paylaşımında, hekimlerin başkalarının acısını kendi yüreğinde hisseden insanlar olduğunu vurguladı.

“İnsanlığa Hizmet Etmenin Onurunu Hissettim”

Bakan Memişoğlu, beyaz önlüğün taşıdığı anlamın farkında olarak yeni yılın ilk gününde yeniden görev başında olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. İnsanlığa hizmet etmenin sorumluluğunu ve onurunu bir kez daha derinden hissettiğini kaydeden Memişoğlu, sağlık çalışanlarının fedakârlıkla yürüttüğü görevin her zaman takdiri hak ettiğini ifade etti.