İzmir’in Narlıdere ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen bir sürücüye ağır yaptırım uygulandı. İzmir-Çeşme Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otomobilin makas atarak ilerlediği ve emniyet şeridini ihlal ettiği yönündeki ihbar üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, 35 COC 545 plakalı otomobili kullanan sürücünün D.B. (22) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan sürücü gözaltına alındı.

Hem Para Cezası Hem Adli İşlem

Yapılan işlemler sonucunda D.B.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 23 bin 258 lira idari para cezası kesildi. Emniyete götürülen sürücü hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, benzer ihlallerin hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğunu belirterek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.