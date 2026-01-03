Pursaklar Belediyesi, kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğini sağlamak için alarma geçti. Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı belediye ekipleri, mahalleler, sokaklar ve riskli güzergâhlarda 7 gün 24 saat esasına göre tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde yoğunlaşan buzlanma riskine karşı önceden belirlenen kritik noktalarda müdahaleler sıklaştırıldı. Belediye ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla ana arterler başta olmak üzere yaya yollarında da çalışmalarını sürdürüyor.

“Güvenlik Önceliğimiz”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, soğuk hava koşullarının devam ettiğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Çetin, “Kar yağışının ardından oluşan buzlanma, hem sürücüler hem de yayalar için ciddi tehlikeler barındırıyor. Bu nedenle ekiplerimizi kesintisiz şekilde sahaya yönlendirdik. Hemşehrilerimizin güvenliği için anında müdahale ediyor, yolları daha güvenli hale getiriyoruz. Kış boyunca sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye yetkilileri ise hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, olumsuz hava koşullarına karşı önleyici çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.