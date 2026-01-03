Diyarbakır’da kamuoyunda tepki çeken çocuklara yönelik şiddet iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Üst geçitte bulunan çocukların araçlara kar topu attığı gerekçesiyle saldırıya uğradığı olayın ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, çocuklara yumruk attığı ve yere düştükten sonra tekmelediği ileri sürülen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma Sürüyor

Kimliği açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.