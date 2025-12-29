22 Haziran’da tutuklanan Altaylı, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Altaylı’nın avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itirazlar daha önce reddedilmişti.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda 29 Aralık itibariyle tahliye kararı verdi. Kararla birlikte Altaylı’nın tutukluluğu sona erdi.