Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları’nın 2025 yılı çağrısına yönelik başvuru verilerini paylaştı. Kacır, farklı ülkelerden çok sayıda nitelikli araştırmacının Türkiye’de bilimsel çalışmalar yürütmek için başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Bakan Kacır, başvuruların dünyanın saygın üniversite ve araştırma merkezlerinden geldiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin bilim ve araştırma alanında uluslararası cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı. Programlara, 88’i Türk olmak üzere 49 ülkeden toplam 175 araştırmacının başvurduğu belirtildi.

“Akademik Birikim Türkiye’de Buluşuyor”

Açıklamasında Harvard, Stanford, Oxford ve Osaka gibi önde gelen üniversitelerde görev yapan bilim insanlarının da başvurular arasında yer aldığına işaret eden Kacır, bu akademik birikimin Millî Teknoloji Hamlesi hedeflerine katkı sunacağını ifade etti.

Bakan Kacır, paylaşımında ayrıca Türkiye’nin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini daha da güçlendirecek adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini kaydetti.