İnsanlık tarihine yön veren liderler, düşünürler, bilim insanları ve dini önderler, aldıkları kararlar ve ortaya koydukları fikirlerle dünyayı kalıcı biçimde değiştirdi. Din, siyaset, bilim, sanat ve felsefe alanlarında iz bırakan bu isimler, yüzyıllar geçse de etkilerini sürdürmeye devam ediyor. İşte dünya tarihini şekillendiren en etkili 20 insan ve insanlığa bıraktıkları izler…

1. Hz. Muhammed kimdir?

Hz. Muhammed, İslam dininin peygamberidir. 7. yüzyılda Arap Yarımadası’nda ortaya koyduğu dini, siyasi ve toplumsal dönüşümle dünya tarihini kökten etkilemiştir. Bugün milyarlarca insanın inanç ve yaşam biçimini belirlemiştir.

2. Napolyon Bonapart kimdir?

Napolyon Bonapart, Fransız Devrimi sonrası yükselen Fransız asker ve devlet adamıdır. Avrupa’nın siyasi haritasını değiştirmiş, modern hukuk sistemlerinin temelini oluşturan Napolyon Kanunları’nı hayata geçirmiştir.

3. Hz. İsa kimdir?

Hz. İsa, Hristiyanlık inancına göre Tanrı’nın oğlu, İslam inancına göre ise peygamberdir. Öğretileri, Batı medeniyetinin kültürel, ahlaki ve dini yapısını derinden etkilemiştir.

4. William Shakespeare kimdir?

William Shakespeare, İngiliz edebiyatının en büyük yazarı olarak kabul edilir. Yazdığı oyunlar ve soneler, dünya edebiyatı ve tiyatrosu üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır.

Abraham Lincoln, ABD’nin 16. başkanıdır. Amerikan İç Savaşı’nı yönetmiş, köleliğin kaldırılmasını sağlayarak demokrasi ve insan hakları tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

6. George Washington kimdir?

George Washington, Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk başkanıdır. ABD’nin bağımsızlık sürecine liderlik etmiş ve modern Amerikan devlet yapısının temellerini atmıştır.

7. Adolf Hitler kimdir?

Adolf Hitler, Nazi Almanyası’nın lideridir. II. Dünya Savaşı’nın başlamasına yol açmış, Holokost gibi insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birine neden olmuştur.

8. Aristoteles kimdir?

Aristoteles, Antik Yunan filozofudur. Felsefe, bilim, mantık ve siyaset alanlarında ortaya koyduğu fikirler, yüzyıllar boyunca Batı düşüncesini şekillendirmiştir.

9. Büyük İskender kimdir?

Büyük İskender, Makedonya Kralı ve tarihin en büyük askeri liderlerinden biridir. Kısa ömründe Asya, Avrupa ve Afrika’da büyük bir imparatorluk kurmuştur.

10. Thomas Jefferson kimdir?

Thomas Jefferson, ABD’nin kurucu babalarından biri ve 3. başkanıdır. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin başyazarı olarak özgürlük ve demokrasi kavramlarını şekillendirmiştir.

11. VIII. Henry kimdir?

VIII. Henry, İngiltere Kralı’dır. İngiltere’nin Katolik Kilisesi’nden koparak Anglikan Kilisesi’ni kurmasıyla dini ve siyasi dengeleri değiştirmiştir.

12. Charles Darwin kimdir?

Charles Darwin, evrim teorisinin kurucusudur. “Türlerin Kökeni” adlı eseriyle biyoloji ve bilim tarihine yön vermiştir.

13. I. Elizabeth kimdir?

I. Elizabeth, İngiltere Kraliçesi’dir. İngiltere’yi güçlü bir deniz imparatorluğuna dönüştürmüş, “Altın Çağ” olarak bilinen dönemi başlatmıştır.

14. Karl Marx kimdir?

Karl Marx, filozof, ekonomist ve sosyal teorisyendir. Marksizm ideolojisinin kurucusu olarak dünya genelinde siyasi sistemleri ve işçi hareketlerini etkilemiştir.

15. Jül Sezar kimdir?

Jül Sezar, Roma İmparatorluğu’nun en önemli askeri ve siyasi liderlerinden biridir. Roma Cumhuriyeti’nin imparatorluğa dönüşmesinde kilit rol oynamıştır.

16. Kraliçe Victoria kimdir?

Kraliçe Victoria, Britanya İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalan hükümdarlarından biridir. Sanayi Devrimi ve sömürgecilik dönemine damga vurmuştur.

17. Martin Luther kimdir?

Martin Luther, Reform hareketinin öncüsüdür. Katolik Kilisesi’ne karşı başlattığı hareket, Protestanlığın doğmasına yol açmıştır.

18. Josef Stalin kimdir?

Josef Stalin, Sovyetler Birliği’nin lideridir. II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde dünya siyasetini derinden etkilemiştir.

19. Albert Einstein kimdir?

Albert Einstein, modern fiziğin kurucularındandır. Görelilik teorisiyle bilim dünyasında devrim yaratmıştır.

20. Isaac Newton kimdir?

Isaac Newton, klasik fiziğin temelini atan bilim insanıdır. Yerçekimi yasaları ve hareket kanunlarıyla bilim tarihinin en etkili isimlerinden biri olmuştur.