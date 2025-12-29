Ankara’da kış ortasında su kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor. ASKİ su kesintilerini önceden haber verirken, bazı mahallerde devam kesinti yaşamaları nedeniyle kombilerini dahi yakamadıklarını ve soğukta yaşamak zorunda kaldıklarını söylüyorlar.

Özellikle, Çayyolu, Mamak Kazım Orbay Mahallesi Şahinler Caddesi, Abidinpaşa, Çankaya Üst Cebeci Doruğu Sokağı Ertuğrulgazi, Caddesi, Türközü Mahallesi oturan vatandaşlar., program dışı su kesintileri yasadıklarını belirterek şunları söylüyorlar.” Su ya tamamen kesiliyor ya da çok düşük basınçla veriliyor; bu yüzden kombim çalışmıyor, evde en temel ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum. Şu anda da yine su tamamen kesik durumda ve bu soğuk havada kombiyi çalıştıramadan yaşamak zorunda kalıyoruz”

ASKİ KESİNTİ PROĞRAMINI AÇIKLADI

Öte yandan, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 29 Aralık tarihli su kesintisi programını resmi sitesi üzerinden yayımladı. Ankara'nın birçok ilçesinde yer alan mahallelerde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Bazı ilçe ve mahallelerde ise kesinti 14 saate kadar sürecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık ASKİ su kesintisi listesi.

KEÇİÖREN Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 10:45:00

Tamir Tarihi: 29.12.2025 23:55:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (29.12.202/29.12.2025) tarihinde Bağlum Karakaya, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Yükseltepe, Şehit Kubilay, Atapark, Aktepe, Çaldıran, Yeşiltepe, İncirli, Bademlik, Bağlarbaşı, Yayla, Basınevleri, Karargahtepe, Sancaktepe, Etlik, Ayvalı, 19 Mayıs, Uyanış, Şefkat, Ufuktepe, Kalaba, Esertepe mahallelerinde 10.40 – 23.55 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Bağlum Karakaya ,Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Yükseltepe, Şehit Kubilay, Atapark, Aktepe, Çaldıran, Yeşiltepe, İncirli, Bademlik, Bağlarbaşı, Yayla, Basınevleri, Karargahtepe, Sancaktepe, Etlik, Ayvalı, 19 Mayıs, Uyanış, Şefkat, Ufuktepe, Kalaba, Esertepe mahalleleri ve civarı

KAZAN -Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 29.12.2025 18:30:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; Tarih: 29.12.2025 Saat:08:50 -18.30 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar

POLATLI Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 29.12.2025 14:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Gülveren mahallesi Bir Bölümüne Mezbahane Bölgesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:00 ile 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü

KALECİK Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 29.12.2025 17:00:00

Detay: Kalecik merkez içi Halilağa Tabakhane Su Depolarında yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Ahiler Yenice, Halilağa Tabakhane, Cuma Saray, Yenidoğan Yeşilyurt ve Ahikemal Şenyurt Mahallesi.