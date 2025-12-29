2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla "Dünyanın en tanınmış aktörleri" listesi güncellendi. YouGov verilerine göre hazırlanan listede Brad Pitt ve Morgan Freeman zirveyi paylaşırken, efsane isimlerin "tanınırlık oranları" şaşırttı. İşte gelmiş geçmiş en ünlü 50 erkek oyuncu!

Sinema dünyasının dev isimleri, popülarite testinden geçti. "Fame Rate" (Tanınırlık Oranı) baz alınarak hazırlanan yeni rapor, hangi aktörün dünyanın dört bir yanında daha çok bilindiğini ortaya koydu. Listenin ilk sıralarında Hollywood'un altın çocukları yer alırken, bazı usta oyuncuların listedeki yeri tartışma yarattı.

Zirvenin Sahipleri: Brad Pitt ve Morgan Freeman

Listenin %99 tanınırlık oranıyla bir numarasında, yakışıklılığı ve oyunculuğuyla nesilleri etkileyen Brad Pitt yer alıyor. Pitt'i, o karakteristik sesiyle tanımayanın neredeyse olmadığı usta oyuncu Morgan Freeman takip ediyor.

İlk 10'da Kimler Var?

Listenin ilk 10 sırası, gişe rekortmeni filmlerin vazgeçilmez isimlerinden oluşuyor:

Brad Pitt (%99) Morgan Freeman (%99) Tom Cruise (%98) Johnny Depp (%98) Will Smith (%98) Leonardo DiCaprio (%98) Black Friday’de Rus Ozon pazarında Türk mallarına talep 5 kat arttı İçeriği Görüntüle Tom Hanks (%98) Chuck Norris (%97) Robert Downey Jr. (%97) Dwayne "The Rock" Johnson (%97)

Aksiyon ve Komedi Efsaneleri Unutulmadı

Listenin devamında aksiyon sinemasının ikonları Bruce Lee (%96) ve Jackie Chan (%95) üst sıralarda kendine yer bulurken; komedi dünyasının devleri Adam Sandler, Jim Carrey ve Eddie Murphy de %90'ın üzerindeki oranlarıyla popülaritelerini koruyorlar.

Keanu Reeves ve Nicolas Cage Yükselişte

İnternet dünyasının sevgilisi Keanu Reeves %97 ile listenin üst sıralarını zorlarken, son yıllarda yeniden yükselişe geçen Nicolas Cage de %97 tanınırlık oranıyla dikkat çekiyor.