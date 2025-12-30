Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Çağla, geçim sıkıntısı ve hasta ablasıyla tek başına mücadele eden idealist bir ceza avukatı olarak izleyiciyle buluşacak.

Paylaşılan karakter hikayesine göre Çağla, hayatın erken yaşta omuzlarına yüklediği ağır sorumluluklara rağmen adaletten vazgeçmeyen bir ceza avukatı. Anne ve babasını kaybettikten sonra hem evin geçimini sağlamak hem de hasta ablasının bakımını üstlenmek zorunda kalan Çağla, mesleki idealleriyle kişisel mücadelesi arasında sıkışıp kalıyor. Dizi boyunca Çağla’nın adalet arayışı, vicdanı ve hayata tutunma çabası hikayenin en güçlü damarlarından biri olacak.