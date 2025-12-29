Araştırmacı-Yazar Yasin Aslan, tıp dünyasının on yıllardır "düşman" ilan ettiği LDL kolesterol hakkında şok edici bir çalışmayı gündeme taşıdı. Aslan'ın paylaştığı küresel araştırma, yüksek kolesterolün sanılanın aksine yaşlılarda ömrü uzattığını ve bağışıklığı güçlendirdiğini savunuyor.

Eski Başbakan Müşaviri ve 13 kitap müellifi araştırmacı-yazar Yasin Aslan, sosyal medya ve kamuoyunda büyük yankı uyandıracak bir bilimsel veriyi paylaştı. MedDocs bünyesinde yayımlanan "LDL Paradoksu" konulu makaleyi referans gösteren Aslan, modern tıbbın kolesterol hakkındaki "tabu"larını sarsacak açıklamalarda bulundu.

"Yüksek Kolesterol Ömrü Uzatıyor"

Aslan’ın dikkat çektiği araştırmaya göre, 60 yaş üstü bireylerde yüksek LDL (kötü kolesterol) seviyeleri ile uzun yaşam arasında doğrudan bir bağ var. Paylaşılan verilerde, kolesterol seviyesi yüksek olan kişilerin; enfeksiyon, kanser ve kalp hastalıklarına karşı daha dirençli olabileceği öne sürülüyor.

"Vücudun Koruyucu Kalkanı: Kolesterol"

Paylaşımda, kolesterolün bir "katil" değil, vücudun temel yapı taşı olduğu vurgulanıyor. Aslan’ın aktardığı metinde şu kritik rollerin altı çiziliyor:

Hücre Onarımı: Hücre zarlarının tamiri ve beyin fonksiyonlarının desteklenmesi.

Hormon ve Vitamin: D vitamini sentezi ve hayati hormonların üretimi.

Zihinsel Sağlık: Hafıza ve zihinsel işlevler için kolesterolün beyin dokusundaki elzem rolü.

"Düşük Kolesterol Daha mı Tehlikeli?"

Yasin Aslan tarafından gündeme getirilen bu iddialı çalışmada, düşük kolesterolün; bağışıklığın zayıflaması, bulaşıcı hastalıkların artması ve hatta belirli kanser türleri ile ilişkilendirildiği belirtiliyor. "Düşük kolesterol her zaman daha iyidir" fikrinin artık dünya çapında geçerliliğini yitirdiği savunuluyor.

"Her Şeyi Sorgulatan Bulgular"

Sağlık tavsiyelerinin karmaşıklığına değinen Aslan, bu araştırmanın yağlar ve kalp sağlığı hakkında bize öğretilen her şeyi sorgulatacak güçte olduğunu ifade ediyor. Yazara göre, korkulanın aksine kolesterol, vücudun sağlıklı kalması için "gizli bir kahraman" olabilir.