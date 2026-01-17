16 Ocak 2026 Cuma akşamı yayınlanan bölümde, dört güçlü aday (Hasan, Sergen, Çağatay ve Kıvanç) finale adını yazdırmak için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda şeflerden en yüksek puanı alarak MasterChef Altın Kupa'nın ilk finalisti Hasan Biltekin oldu. Hasan, Çağatay ile girdiği puan mücadelesini kazanarak altın önlüğün ve final biletinin ilk sahibi olmayı başardı.

MasterChef Altın Kupa Finali Ne Zaman?

Büyük bir merakla beklenen kupa töreni ve şampiyonluk maçı için takvim belli oldu:

İkinci Finalist Belirleme: 17 Ocak 2026 Cumartesi (Bugün)

Büyük Final Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar

Yayın Saati: 20:00 (TV8)

Final heyecanı, Pazar akşamı canlı yayında gerçekleşecek ve Altın Kupa'nın sahibi şeflerin oylarıyla netlik kazanacak.

Altın Kupa Büyük Ödülü Nedir?

Bu sezonki mücadeleyi diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri de ödülün büyüklüğü. Danilo Şef tarafından açıklanan bilgilere göre, MasterChef Altın Kupa şampiyonu tam 5 Milyon TL para ödülünün sahibi olacak. Bu rakam, yarışma tarihindeki en yüksek ödüllerden biri olarak dikkat çekiyor.

Final Haftasında Kimler Yarışıyor?

Altın Kupa yolculuğunda son 4'e kalmayı başaran isimler şunlardı:

Hasan (İlk finalist) Sağlık çalışanlarına yeni faizsiz kredi imkanı! İçeriği Görüntüle Sergen Kıvanç Çağatay

Hasan'ın ardından ikinci finalistin kim olacağı bu akşamki (17 Ocak) bölümde belli olacak.

Bu akşamki ikinci finalist belirleme etabının sonuçlarını veya yarınki büyük finalin canlı yayın detaylarını da takip etmemi ister misin?