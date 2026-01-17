Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, önceki akşam sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki ünlü oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu ve doktorların acil karaciğer nakli gerektiğini bildirdiği öğrenildi.

Kardeşinden ilk açıklama: “Uygun donör bekleniyor”

Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan’dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Umut Özkan, ailesi adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir.”

“Sadece serumla beslenmiyor”

Umut Özkan, çıkan bazı haberlerde yer alan ifadeleri düzeltmek amacıyla bir açıklama daha yaptı. Ağabeyinin yalnızca serumla beslendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özkan, şu bilgileri paylaştı:

“Abim yalnızca serumla beslenmemektedir. Kilo alabilmesi ve direncinin korunması için ana öğünlerine ek olarak mama ve serum takviyesi uygulanmaktadır. Kendisi yemek yiyebilmektedir ve morali yerindedir.”

Özkan ayrıca sağlık ekibinin tüm tetkikleri tamamladığını ve ameliyat açısından şu an için bir risk bulunmadığını, ancak karaciğer nakli gerekliliğinin ciddiyetini koruduğunu vurguladı.

Geniş Aile ekibinden hastane ziyareti

Kanal D’de yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören “Geniş Aile” dizisinin oyuncuları da Ufuk Özkan’ı hastanede yalnız bırakmadı. Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak, eski rol arkadaşlarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fırat Tanış, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine ve dostlarına çok selamı var.”

Ufuk Özkan için karaciğer nakli süreci yakından takip edilirken, ailesi ve sevenleri uygun donör bulunması için umutlu bekleyişini sürdürüyor.