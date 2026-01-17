Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi, ocak ayı 5’inci birleşimini gerçekleştirdi. Belediye Meclis Konferans Salonu’nda yapılan toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında toplandı.

Oturum, Işık’ın önceki birleşimin tutanak özetini oylatmasıyla başladı. Ardından meclis gündem maddeleri okunarak görüşüldü.

“Ceyhun Atuf Kansu Caddesi’nin ismi değişmedi”

Gündemin tamamlanmasının ardından söz alan MHP Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Yunus Emre Yıldırım, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan “Ceyhun Atuf Kansu Caddesi’nin ismi değiştirildi” iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Böyle bir teklifin dahi gündeme gelmediğini belirten Yıldırım, dezenformasyon yayan kişiler hakkında yasal işlem yapılması gerektiğini ifade etti.

ABB Meclisi’nde su kesintileri tartışıldı

Toplantıda başkentte yaşanan su kesintileri de gündeme geldi. CHP Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aydın, meclisin önceki birleşiminde AK Parti’li üye Servet Türkayık’ın su kesintilerine ilişkin açıklamalarını eleştirerek, Pursaklar’da yürütülen belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeniden Refah Partisi Çubuk Belediye Meclis Üyesi Şirin Doğan ise son aylarda artan su kesintilerine dikkat çekerek, su yönetiminin kısa vadeli reflekslerle değil, uzun vadeli planlamayla yapılması gerektiğini vurguladı.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş: “İki barajımıza rağmen kesintiler yaşanıyor”

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede iki baraj bulunmasına rağmen su kesintilerinden olumsuz etkilendiklerini belirterek, su kaynaklarının doğru yönetilmemesi halinde sorunların büyüdüğünü dile getirdi.

“100 litre suyun 37 litresi boşa akıyor”

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kayıp-kaçak oranının yüzde 37 olduğunu söyleyerek, barajlara giren suyun önemli bir bölümünün vatandaşa ulaşmadan kaybedildiğinisavundu.

Buna karşılık CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, su kaynaklarının planlanması ve barajlara ulaştırılmasının Devlet Su İşleri’nin, dağıtımının ise belediyelerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

ABB Meclisi 9 Şubat’ta yeniden toplanacak

Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık, bir sonraki ABB Meclis toplantısının 9 Şubat Pazartesi günü yapılacağını belirterek oturumu kapattı.