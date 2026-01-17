Niğde’de, bir apartmanın üçüncü katında bulunan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Doktor Sami Yağız Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katındaki iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, iş yerinde hasara yol açtı. Olay sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.