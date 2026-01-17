Karaman’ın Ermenek ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle karı koca hayatını kaybetti.

Olay, Ermenek’e bağlı Ardıçkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Halit Şengül (65) ve eşi Ayşe Şengül (60)’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çiftin soba kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.