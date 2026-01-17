Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 19 Ocak Pazartesi günü, havalimanının kapasite artırımı projesinin birinci etabının hizmete açılacağını bildirdi.

Birinci etap kapsamında hayata geçirilen yatırımlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu,

“3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulemizi ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi milletimizin hizmetine sunacağız. Cumhuriyetimizin kalbi Ankara’mız, artık dünyaya çok daha güçlü kanatlar açacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye havacılıkta küresel merkez konumunda

Uraloğlu, ulaşımın yalnızca bir yerden bir yere gitmek değil, ekonomiyi hızlandıran ve kalkınmayı yaygınlaştıran stratejik bir unsur olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, bu avantaj doğrultusunda ulaştırma politikalarının küresel ölçekte planlandığını söyledi.

Bakanlık olarak 2002’den bu yana uygulanan sivil havacılık politikalarıyla, sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini belirten Uraloğlu, bu sayede Türkiye’nin dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline geldiğini kaydetti.

58 aktif havalimanı, hedef 60

Türkiye genelinde İstanbul Havalimanı’nın da aralarında bulunduğu 58 aktif havalimanıyla hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, yapımı süren Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla bu sayının 60’a çıkarılacağınıaçıkladı. Yenilenen ve yeni inşa edilen havalimanlarıyla pist uzunluklarında da önemli artış sağlandığını dile getirdi.

Lisanslı pilot sayısı 17 bin 910’a ulaştı

Uraloğlu, 2002’de yaklaşık 149 kilometre olan pist uzunluğunun, yapılan yatırımlarla 241 bin 400 metreye yükseltildiğini belirtti.

Türkiye’nin hava ulaştırma anlaşması yaptığı ülke sayısının 81’den 175’e çıkarıldığını, dış hat uçuş noktalarının ise 60’tan 356’ya ulaştığını aktardı.

Bu gelişmelerin yolcu trafiğine de yansıdığını belirten Uraloğlu,

2025’te transit yolcular dahil 247 milyon 163 bin yolcuya ulaşılarak Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığınısöyledi. Türkiye’nin bu rakamla Avrupa’da 3’üncü, dünyada 7’nci sırada yer aldığını ifade etti.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Havalimanı’nın yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını, 2002’den bu yana Türkiye havalimanlarında yaklaşık 3,2 milyar yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

2025 itibarıyla lisanslı pilot sayısının 17 bin 910’a, toplam lisanslı havacılık personeli sayısının ise 26 bin 888’e yükseldiğini bildirdi.

Esenboğa Havalimanı’nda yolcu trafiği ikiye katlandı

Esenboğa Havalimanı’nın başkentin dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yolcu istatistiklerini şöyle sıraladı:

2021: 7 milyon 29 bin

2022: 8 milyon 680 bin

2023: 11 milyon 951 bin

2024: 12 milyon 914 bin

2025: 13 milyon 988 bin

Son 5 yılda yolcu sayısının neredeyse iki katına çıktığını, uçak trafiğinin ise 66 bin 913’ten 103 bin 298’e yükseldiğinibelirten Uraloğlu, 2045’te yolcu sayısının 31 milyonun üzerine çıkmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor

Kapasite artırımı projesinin birinci etabında;

3. pist, yeni hava trafik kontrol kulesi, kargo apronu, taksi yolları, itfaiye istasyonu, hangarlar ve çok sayıda teknik tesisin çağın en son teknolojisine uygun şekilde inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, tamamlayıcı güvenlik ve otopark çalışmalarının da tamamlandığını söyledi.

Bu yatırımlarla Esenboğa Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesinin 20 milyondan 30 milyona yükseldiğini belirten Uraloğlu, ikinci etapta terminal genişletme ve genel havacılık apronunun yapılacağını açıkladı.

Devlet kasasından tek kuruş çıkmadı

Projenin 298 milyon avroluk yatırım bedelinin devlet bütçesinden harcama yapılmadan tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 560 milyon avro kira geliri elde edileceğini söyledi.

Kamu Özel İşbirliği modeliyle hayata geçirilen havalimanlarından bugüne kadar yaklaşık 9,6 milyar avro kira ve kullanım bedeli elde edildiğini belirten Uraloğlu, bu modelin ekonomiye yaklaşık 10 milyar avroluk katkı sağladığınıifade etti.