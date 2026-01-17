Başkent Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı. Zaman zaman şiddetini yükselten yağış, özellikle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya’nın bazı bölgelerinde etkili oldu.

Gece saatlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle parklar, caddeler, sokaklar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Çankaya Turan Güneş Bulvarı’nda, kar yağışı altında ilerleyen araçlar drone görüntüleriyle kaydedildi.

Soğuk havaya rağmen bazı vatandaşların gece saatlerinde kartopu oynadığı görülürken, belediye ekipleri olası olumsuzluklara karşı tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.