Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı. Sağtürk’ün yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alınan isimler arasında yer aldı. Ersoy’un yerine Barış Salcan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Görev değişikliklerinin, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Barış Salcan kimdir?

Barış Salcan, Devlet Opera ve Balesi bünyesinde uzun yıllardır görev yapan deneyimli bir sanatçı ve yöneticidir. Kariyerinin önemli bir bölümünü Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde sürdüren Salcan, burada müdür ve sanat yönetmeni olarak görev aldı. Bu süreçte, kurumun sanatsal projelerinin koordinasyonunda ve bölgede opera ve bale kültürünün gelişmesinde aktif rol üstlendi.

Aslen orkestra sanatçısı (trombon) olan Barış Salcan, Ocak 2026’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Salcan, yeni görevinde Türkiye genelindeki opera ve bale faaliyetlerinin idari ve sanatsal yönetim süreçlerine katkı sunmayı sürdürüyor.