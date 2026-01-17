Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşanan aile faciasında, bir kişi kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nadir Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen ve kız kardeşi Nida Türkmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nadir Türkmen, yanında bulunan tabancayla annesi ve kız kardeşine ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Nadir Türkmen ile Nida Türkmen’in olay yerinde hayatını kaybettiğibelirlendi.

Ağır yaralanan anne İsmehan Türkmen ise ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.