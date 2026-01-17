Megastar Tarkan, 6 yıl aradan sonra İstanbul’da konser verdi. Ünlü sanatçının uzun süredir beklenen konseri, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Konser alanında uzun kuyruklar oluşurken, binlerce hayranı Tarkan’ı izlemek için saatler öncesinden alana geldi.

Tarkan, gecede en sevilen ve hafızalara kazınan şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen konser, sanat ve magazin dünyasının da buluşma noktası oldu.

Konsere; Demet Evgar ve eşi, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Sedef Avcı, Esra Erol, Çağlar Çorumlu ve ailesi, Serkan ve Meriç Keskin çifti ile Ben Leman dizisinin yıldızları Burçin Terzioğlu ve Selin Şekerci başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.