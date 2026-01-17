Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir kez daha Milano Moda Haftası’nda boy gösterecek.

Kerem Bürsin, bu yıl da Milano Moda Haftası için İtalya’ya gitti. Havalimanından uçak biletini sosyal medya hesabından paylaşan Bürsin’in, Dolce&Gabbana’nın onur konukları arasında yer alacağı öğrenildi. Bugün Milano’da başlayan ve 19 Ocak’a kadar sürecek olan moda haftasında ünlü oyuncuya, yarın dünya yıldızlarının katılacağı defilede moda direktörü İnan Kırdemir eşlik edecek.

Kerem Bürsin’in, geçtiğimiz eylül ayında Hadise ile birlikte izlediği defile, sinema dünyasında da ses getirmiş ve söz konusu çekimler “Şeytan Marka Giyer 2” filminde kullanılmıştı.

Kerem Bürsin dijital projeleri değerlendiriyor

Son olarak “Çarpıntı” dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin, kariyerine yapımcı kimliğiyle de devam ediyor. Ünlü oyuncu, kendi şirketi Braveborn Films ile Dass Yapım ortaklığında hayata geçirilecek olan, dünyaca ünlü Japon dizisi “La Grand Maison Tokyo”nun yerli uyarlaması için hazırlık yapıyor. Bürsin’in ayrıca, önümüzdeki dönem için gelen yeni dijital dizi ve film projelerini değerlendirdiği öğrenildi.