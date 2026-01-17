Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Rahşan Ecevit’in ilkeli siyaset anlayışı, örgütlü mücadeleye verdiği önem ve halktan yana duruşunun bugün de DSP’ye yol gösterdiğini vurguladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in vefatının 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir anma mesajı yayımladı.

“İLKELİ DURUŞUYLA UNUTULMAZ BİR İZ BIRAKTI”

Aksakal, mesajında Rahşan Ecevit’in siyasal yaşamı boyunca sergilediği ilkeli duruşun, örgütlü mücadeleye verdiği önemin ve sanat ile edebiyata duyduğu tutkunun siyasal ve toplumsal hayatta derin izler bıraktığını ifade etti.

KURUCU LİDER, TARİHSEL SORUMLULUK

Rahşan Ecevit’in DSP’nin kuruluş sürecinde üstlendiği tarihsel sorumluluğa dikkat çeken Aksakal, halktan yana, dürüstlük ve eşitlik temelli siyaset anlayışının bugün de yol gösterici nitelik taşıdığını belirtti.

“AYDINLIK YOLUMUZDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

DSP Genel Başkanı Aksakal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahşan Ecevit; siyasal yaşamı boyunca sergilediği ilkeli duruşu, örgütlü mücadeleye verdiği önem, sanat ve edebiyata duyduğu tutku ile hayatımızda önemli bir iz bırakmıştır. Partimizin Kurucu Genel Başkanı olarak, kuruluş sürecinde üstlendiği tarihsel sorumluluğun yanı sıra halktan yana, dürüstlük ve eşitlik temelli siyaset anlayışı bugün de yol gösterici nitelik taşımaktadır.”

SEVGİ, SAYGI VE RAHMETLE…

Aksakal, Rahşan Ecevit’in düşünce ve mücadelesinin DSP’nin siyasal mirasının temelini oluşturduğunu vurgulayarak, “Onun düşünceleri ve mücadelesi sayesinde partimizin mirası haline gelen aydınlık yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Rahşan Ecevit’i vefatının 6’ncı yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.