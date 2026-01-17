Keçiören Belediyesinde sahnelenen “Bilimin Işığında” adlı tiyatro oyunu, minik öğrencilerin sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Bilim tarihinin önemli dönemeçleri, eğlenceli ve öğretici bir anlatımla sahneye taşındı.

Etkinlikte, Mehmet Ali Şahin Çocuk Eğitim Merkezi ve Osman Hamdi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencileri sahne aldı. Beş perdeden oluşan oyunda çocuklar, geçmişten günümüze uzanan bir kurgu eşliğinde bilimin gelişim sürecini canlandırdı. Minik oyuncuların sahnedeki özgüveni ve enerjisi izleyenlerden tam not aldı.

Bilim tarihi sahneye taşındı

Fen ve Doğa Atölyeleri kapsamında hazırlanan oyunda, bilime yön veren önemli isimler canlandırıldı. Hezarfen Ahmed Çelebinin uçuş denemelerinden Wright Kardeşlernin çalışmalarıyla havacılığın gelişimine, Isaac Newtonun yer çekimi keşfinden Galileo Galilei ve Uluğ Beyin gökyüzü gözlemlerine kadar pek çok bilimsel yolculuk sahneye taşındı. Ayrıca Alexander Graham Bellin telefonu icadı, Marie Curienin bilimsel çalışmaları ile Arşimetin suyun kaldırma kuvvetine dair keşfi oyunun dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Geleceğe bilimle yürüdüler

“Merak ettik, sorduk, denedik; bilimle öğrendik, geleceğe yürüdük” mesajıyla sahnelenen oyun, bilimin insan hayatındaki yerini eğlenceli bir dille izleyicilere aktardı. Sınıf ve laboratuvar sahneleri arasında ilerleyen anlatımda, bilimsel bilgiyi keşfetmenin önemi vurgulandı. Oyun sonunda izleyiciler, minik oyuncuları uzun süre alkışladı.