Dizi dünyasının yıldız isimlerini buluşturan Go Türkiye tanıtım filmleri, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni projeler için hazırlıklar sürerken, Ay Yapım imzası taşıyan ve başrollerinde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba’nın yer aldığı 10 bölümlük An İstanbul Story adlı Go Türkiye filminin devamının çekilmesi gündeme geldi.

İlk filmi büyük ilgi gören yapımın devam projesiyle ilgili çalışmaların kulislerde konuşulmaya başlandığı öğrenildi.

Yeni Filmin Kapadokya’da Çekilmesi Planlanıyor

Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği ve başarılı senarist Kemal Hamamcıoğlu’nun kaleme aldığı Go Türkiye filminin ilk bölümleri İstanbul’da çekilmişti. Kulis bilgilerine göre, devam filminde bu kez rotanın Kapadokya olması planlanıyor.

Ancak yeni filmin çekim takviminin, oyuncuların yer aldığı projelerin yoğunluğu nedeniyle henüz netleşmediği ifade ediliyor. Özellikle Uzak Şehir dizisinin çekim programının, Go Türkiye filminin devam projesinin takvimini etkileyebileceği belirtiliyor.