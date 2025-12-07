Sağlık Bakanlığı personelinin uzun süredir beklediği banka promosyonu sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Paylaşılan yeni bilgilere göre, anlaşma kapsamında personele faizsiz kredi seçeneği sunulacak ve bu kredi paketlerinin limitleri kesinleşti. Sağlık çalışanlarının mali açıdan rahatlatılması hedeflenen yeni model, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu.

Yeni modele göre faizsiz kredi, üç farklı vade seçeneğiyle sunulacak. Böylece sağlık personeli, ihtiyacına uygun tutarı ve ödeme süresini seçerek bankadan ek maliyet olmadan nakit desteği sağlayabilecek.

Faizsiz kredi limitleri açıklandı

Yeni anlaşmaya göre Sağlık Bakanlığı personeline sunulacak faizsiz kredi limitleri şöyle olacak:

6 ay vadeli: 550.000 TL

12 ay vadeli: 350.000 TL

24 ay vadeli: 200.000 TL

Bu kredi tutarları, özellikle yüksek enflasyon ortamında sağlık çalışanlarının finansal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Resmi yazı tüm şubelere iletilecek

Paylaşılan duyuruya göre, faizsiz kredi paketlerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme Ziraat Bankası Genel Müdürlüğütarafından Pazartesi veya Salı günü tüm şubelere resmi yazıyla iletilecek. Böylece personelin başvuru koşulları, kullanım süreci ve detaylar netleşmiş olacak.

Bankanın şubelere bilgi göndermesinin ardından sağlık çalışanlarının kredi başvurularını kolayca yapabileceği belirtiliyor. Yeni uygulamanın, promosyon anlaşmasının yükünü hafifletmesi ve çalışanların daha esnek finansal çözümlerden yararlanmasını sağlaması bekleniyor.

Sağlık çalışanları yakından takip ediyor

Son yıllarda banka promosyon ücretlerinin enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle çalışanlar daha adil bir sistem talep ediyordu. Bu nedenle faizsiz kredi modelinin devreye girmesi, sağlık camiasında dikkatle takip edilen bir gelişme oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, kredinin faizsiz olmasının önemli bir avantaj olduğu ancak promosyon miktarlarıyla ilgili net duyurunun da beklendiği ifade ediliyor.

Promosyon sürecinde yeni adımlar bekleniyor

Ziraat Bankası tarafından yapılacak açıklamanın ardından, promosyon sözleşmesinin diğer detaylarının da kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Sağlık çalışanlarının hak kaybı yaşamaması adına Bakanlık ve bankanın yeni düzenlemeleri değerlendirdiği belirtiliyor.