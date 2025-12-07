İstanbul Beylikdüzü’nde bir iş yerine motosikletle gelen şüphelinin ateş açtığı silahlı saldırı sonrası polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan operasyonla saldırgan ve ona silah temin ettiği belirtilen kişi Bayrampaşa’da yakalandı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Kasım Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen A.S., çevrede birkaç tur attıktan sonra tabancayla iş yerine ateş açtı. Mermilerin cam ve kapı kısmına isabet ettiği saldırının ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren A.S. ile silahı temin ettiği değerlendirilen M.B., Bayrampaşa’daki bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evde yapılan aramada;

• 1 uzun namlulu tüfek

• 1 ruhsatsız tabanca

• 2 şarjör

• 5 fişek

• 1.820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.