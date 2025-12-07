Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan’daki toplantıya katılacak: Stratejik ortaklık ve savunma işbirliği gündemde

Türkiye ile Macaristan arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan, toplantıda ve ikili görüşmelerde, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğinin geliştirilmiş stratejik ortaklık temelinde her alanda güçlendirilmesi için sürdürülen çalışmaları aktaracak.

Ortak İstişare Mekanizması vurgusu

Fidan’ın, bu amaçla kurulan Ortak İstişare Mekanizması’nın, Türkiye–Macaristan ilişkilerini kurumsal açıdan güçlendiren ve işbirliğini ileri seviyeye taşıyan kritik bir adım olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Ekonomi, savunma ve yatırımlar gündemin önünde

Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve yeni ortak projelere hız verilmesi ele alınacak.

Fidan ayrıca, savunma sanayi alanındaki yakın işbirliğinin yeni projelerle daha ileri taşınmasına yönelik ortak iradeyi teyit edecek.

Terörle mücadelede ortaklık mesajı

Macaristan’ın güvenlik işbirliğinde Türkiye için önemli bir ortak olduğunun altını çizecek olan Fidan, terörle mücadelede iki ülkenin müşterek menfaatler doğrultusunda işbirliğini sürdüreceğini ifade edecek.

Bölgesel ve küresel gündem masada

Toplantıda;

Rusya-Ukrayna Savaşı ,

Gazze ,

Suriye ,

Balkanlar ,

Güney Kafkasya ,

Afrika’daki gelişmeler

gibi bölgesel ve küresel konularda da kapsamlı görüş alışverişi yapılacak.

Fidan’ın ayrıca, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmede, Macaristan’ın Türkiye–AB ilişkilerinin ilerletilmesine verdiği yapıcı destek için memnuniyet ifade edilecek.

Ortak İstişare Mekanizması yılda bir kez toplanacak

Türkiye–Macaristan Ortak İstişare Mekanizması; dışişleri, savunma bakanlıkları, istihbarat teşkilatları ve savunma sanayi yetkililerinin katılımıyla oluşturuldu. Mekanizmanın, askeri, güvenlik, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarında ikili işbirliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Mekanizmanın her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Macaristan’da en az bir kez toplanması öngörülüyor.