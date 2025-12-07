MasterChef Türkiye 2025 sezonu, haftalar süren mücadelelerin ardından büyük finalle noktalandı. İzleyicilerin günlerdir merak ettiği “Bu yıl MasterChef şampiyonu kim oldu?” sorusu, nefes kesen final gecesinde yanıtını buldu. Sezon boyunca istikrarı ve yaratıcı tabaklarıyla öne çıkan iki finalist, Sezer Dirican ve Özkan Akan, mutfakta son kez karşı karşıya geldi.

Final üç aşamadan oluştu: Türk mutfağı tabağı, dünya mutfağı yorumu ve imza tabağı… Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bu üç bölümde yarışmacıları detaylı şekilde değerlendirdi. Puanlar açıklanmadan önce stüdyoda büyük bir sessizlik hâkim oldu. Sonuç açıklandığında ise yarışmanın takipçileri ekran başında adeta nefesini tuttu.

MasterChef Türkiye 2025’in şampiyonu, 65 puanla Sezer Dirican oldu.

Final neden bu kadar konuşuldu?

Puanların uzun süre birbirine çok yakın gitmesi heyecanı artırdı.

Sezer’in imza tabağı, final turunda belirleyici oldu.

Sosyal medyada “son yılların en çekişmeli finali” yorumları yapıldı.

Sezer Dirican kimdir?

1995 doğumlu olan Sezer, Amasya kökenli. Yıllardır profesyonel mutfaklarda çalışan genç şef, özellikle deniz ürünlerinde uzmanlığıyla biliniyor. Yarışma boyunca sakinliği, temiz çalışması ve modern sunumlarıyla jüri tarafından sık sık övgü aldı. Final performansı ise kariyeri için yeni bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.