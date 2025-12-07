İstanbul, Sultangazi'de bir çocuğun elindeki metal parçasıyla park halindeki çok sayıda araca kaportasını çizerek zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 4 Aralık akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 195. Sokak’ta meydana geldi. Elindeki metal parçayla sokakta yürüyen çocuk, park halindeki araçların kaportasını tek tek çizdi. Araç sahipleri, zarar gören araçlarını fark edince çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde çocuğun, sokak boyunca ilerlerken araçları çizdiği anlar görüldü. Sürücüler, zarar gören araçlarla ilgili Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu.
Kaynak: DHA