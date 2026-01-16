Çalışan milyonları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi. Yapılan güncelleme ile birlikte kıdem tazminatının üst sınırı 64 bin 948 lira 77 kuruşa yükseltildi. Bir önceki dönemde bu rakam 53 bin 919 lira olarak uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte işçi statüsünde çalışanların kıdem tazminatında yüzde 20,45 oranında artış yaşandı.

Eski ve Yeni Tutar Arasındaki Fark Dikkat Çekti

2025 yılının Temmuz–Aralık döneminde geçerli olan tavan tutar ile yeni açıklanan rakam arasında yaklaşık 11 bin liralık fark oluştu. Bu artış, özellikle uzun yıllar aynı iş yerinde çalışanlar için ciddi bir gelir farkı anlamına geliyor.

Kıdem tazminatı, her bir çalışma yılı için ödeniyor ancak maaş ne kadar yüksek olursa olsun ödeme, belirlenen tavan tutarı geçemiyor. Yeni rakamla birlikte bir yıllık çalışma karşılığında alınabilecek en yüksek kıdem tazminatı da netleşmiş oldu.

Kimler İçin Geçerli Olacak?

Belirlenen yeni tavan tutarı, 2026 yılının ilk yarısında işten ayrılan veya sözleşmesi sona eren çalışanlar için uygulanacak. Önceki dönemde işten ayrılanlar ise eski tavan üzerinden kıdem tazminatı alacak.

Kıdem Tazminatı Neden Artıyor?

Kıdem tazminatı tavanı, yılda iki kez güncelleniyor. Bu güncellemelerde kamu maaş artışları ve ekonomik göstergeler etkili oluyor. Son açıklanan rakam da bu çerçevede yapılan artışın sonucu olarak hayata geçirildi.