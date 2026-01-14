Galatasaray A.Ş. sporcusu Mario Rene Junior Lemina, 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Galatasaray – Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yaptığı paylaşım nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle cezalandırıldı. Lemina’ya, Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 400 bin TL para cezası verildi.

Fenerbahçe’den iki futbolcuya ceza

Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Jhon Jader Duran Palacios da aynı müsabaka sonrası Instagram paylaşımı nedeniyle sportmenliğe aykırı hareketten 400 bin TL para cezasına çarptırıldı. Bu kararın oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Aynı maçta Fenerbahçe sporcusu Jayden Quinn Oosterwolde, sosyal medya paylaşımında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 400 bin TL para cezası aldı. Oosterwolde’ye verilen cezanın da oy çokluğuyla kararlaştırıldığı kaydedildi.

PFDK Başkanı imzaladı

Kararlar, PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla kamuoyuna duyuruldu.