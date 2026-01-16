TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026, heyecanın bir an bile düşmediği bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Zorlu ada şartları, sert parkurlar ve eleme potaları yarışmacıları her hafta daha da zorluyor.

Son bölümde kıran kırana geçen düello gecesinde Seren Ay Çetin ile Dilan Çıtak karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin ardından rakibine üstünlük kuramayan Dilan Çıtak, Survivor 2026’dan elenen isim oldu. Ada konseyinde açıklanan sonuç sonrası duygusal anlar yaşandı.

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı olarak tanınan Dilan Çıtak, Survivor serüvenine veda ederken; Seren Ay Çetin yoluna devam eden yarışmacı oldu.

Survivor 2026’da Şu Ana Kadar Kimler Elendi?

Survivor 2026’da şu ana kadar yarışmaya veda eden isimler şöyle:

Keremcem

Selen Görgüzel

Dilan Çıtak

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde eleme potalarının daha da sertleşmesi ve ada dengelerinin tamamen değişmesi bekleniyor. Survivor 2026’da büyük ödül yolunda mücadelenin dozu her geçen hafta artıyor.