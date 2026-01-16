Erzurum’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kent genelinde yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler karla kaplanırken, araçların üzeri de beyaz örtüyle kaplandı.

Çatılarda Buz Sarkıtları Oluştu

Soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları meydana geldi. Yetkililer, özellikle yaya geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar Sabah Saatlerinde Araçlarını Temizledi

Sabahın erken saatlerinde araç sahipleri, otomobillerinin üzerinde biriken karları temizlemek için yoğun çaba harcadı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak amacıyla üzerlerini naylon ve brandalarla örttü.

Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.