Tarihin Akışını Değiştiren Gün

Kurtuluş Savaşı’nın lideri Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi ve Erzurum ile Sivas kongrelerinin ardından 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ulaştı. Dikmen sırtlarında Seymenlerin büyük bir coşku ve kararlılıkla yaptığı karşılama, halkın Milli Mücadele’ye açık desteğinin güçlü bir göstergesi oldu.

Ankara Neden Seçildi?

Ankara’nın Anadolu’nun ortasında yer alması, cephelere ulaşım kolaylığı sağlaması ve işgal altındaki İstanbul’dan uzak olması, Milli Mücadele için güvenli bir merkez oluşturdu. Bu stratejik tercih, direnişin planlı ve güçlü şekilde örgütlenmesinin önünü açtı.

Başkent Yolunun İlk Adımı

27 Aralık 1919, yalnızca bir karşılama günü değil; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına ve Ankara’nın başkent olmasına uzanan sürecin başlangıcı olarak tarihe geçti. Ankara, bu tarihten itibaren Milli Mücadele’nin siyasi ve askeri üssü haline geldi.

Bugün Ne İfade Ediyor?

Her yıl anılan 27 Aralık, bağımsızlık iradesinin halkla buluştuğu, güvenin ve kararlılığın simgesi olan tarihi bir dönüm noktası olarak hafızalardaki yerini koruyor. Ankara, o gün üstlendiği rol ile Türkiye’nin kaderini belirleyen şehir oldu.

27 Aralık’tan Sonra Ankara’da Neler Yaşandı?

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara’ya gelişinin hemen ardından çalışmalarını bugünkü Altındağ sınırlarında yer alan Ziraat Mektebi’nde sürdürmeye başladı. Burada Heyet-i Temsiliye toplantıları yapıldı, Milli Mücadele’nin yol haritası Ankara’dan çizildi.

Ankara Fiilen Merkez Oldu

1919’un son günlerinden itibaren Anadolu’nun dört bir yanından gelen komutanlar, aydınlar ve temsilciler Ankara’da buluştu. Direnişin askeri ve siyasi koordinasyonu bu kentten sağlandı. Ankara, artık yalnızca bir şehir değil, milli iradenin karargahıydı.

TBMM’ye Giden Süreç

27 Aralık 1919’dan yaklaşık dört ay sonra, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da açıldı. Bu adımla birlikte egemenlik, resmen millete geçti ve Ankara, yeni Türk devletinin yönetim merkezi haline geldi.

Başkentliğin Temeli Bu Gün Atıldı

27 Aralık’ta atılan adım, 13 Ekim 1923’te Ankara’nın başkent ilan edilmesine uzanan sürecin başlangıcı oldu. Ankara’nın başkent oluşu bir tesadüf değil; Milli Mücadele boyunca üstlendiği tarihsel rolün doğal sonucuydu.

Bugün Bu Yüzden Önemli

