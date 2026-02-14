Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Başkent ekibi, tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin'e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız' ifadelerine yer verildi.