Kuruluşundan 21 yıl sonra YouTube, Alphabet çatısı altında 2,7 milyar aktif kullanıcıya ve 60 milyar doları aşan yıllık gelire ulaştı.

Kuruluş ve İlk Video

YouTube, 14 Şubat 2005’te Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından bir garajda kuruldu. “Kendini Yayınla” sloganıyla yola çıkan platforma, 23 Nisan 2005’te Karim tarafından yüklenen “Me at the zoo” adlı video, internet kültürünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edildi.

Google’a Satış ve Yükseliş

Platformun kısa sürede elde ettiği popülerlik, teknik zorlukları da beraberinde getirdi. Artan veri trafiği ve telif sorunları nedeniyle finansal kaynak arayışına giren YouTube, Kasım 2006’da Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alındı. Bu satın alma, YouTube’un küresel ölçekte büyümesinde dönüm noktası oldu.

Mobil Dönüşüm ve İçerik Ekonomisi

2007’de mobil cihazlara entegre edilen YouTube, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla kullanıcı tabanını hızla genişletti. 2010’lu yıllarda içerik üreticilerine reklam gelirinden pay vererek yeni bir dijital ekonomi yarattı. Bu süreçte içerik üreticiliği birçok kişi için tam zamanlı bir meslek haline geldi. 2018’de ise YouTube Premium hizmeti kullanıcılara sunuldu.

Yapay Zekâ ve Yeni Dönem

Günümüzde YouTube, üretken yapay zekâ teknolojileriyle içerik üreticilerine metin komutlarıyla video hazırlama ve anlık dil çevirisi gibi imkanlar sunuyor. Bu yenilikler, platformun dijital yayıncılıkta sınırları kaldıran bir merkez haline gelmesini sağladı.

Telif ve Gizlilik Sorunları

YouTube, başarısının yanı sıra telif davaları ve veri gizliliği ihlalleriyle de gündeme geldi. 2007’de Viacom’un açtığı dava, içerik yönetim sistemlerinin geliştirilmesine yol açtı. Çocukların veri gizliliği konusunda ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından cezalandırılan platform, algoritmalarını ve denetim mekanizmalarını yeniden yapılandırdı.

Kullanıcı Sayıları ve Gelir

Alphabet çatısı altında faaliyetlerini sürdüren YouTube, 2025 bilançosuna göre reklam ve abonelik gelirleriyle 60 milyar doları aştı. Ocak 2026 itibarıyla 2,7 milyar aktif kullanıcıya sahip olan platform, YouTube Kids, YouTube Music, YouTube Premium, YouTube Shorts ve YouTube TV gibi farklı hizmetlerle geniş bir kitleye ulaşıyor.

Türkiye ve Küresel Kullanıcılar

Hindistan yaklaşık 500 milyon kullanıcıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye’de 58 milyon kullanıcı bulunuyor. Günlük 122 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği platformda, kullanıcılar her gün toplamda 1 milyar saatten fazla video izliyor. Günlük ortalama kullanım süresi ise 49 dakika olarak hesaplanıyor.

YouTube, kuruluşundan bu yana yalnızca video izleme alışkanlıklarını değil, reklamcılık, eğitim, siyaset ve eğlence sektörlerini de kökten değiştirdi. Dijital kültürün en önemli aktörlerinden biri haline gelen platform, internet tarihinin akışını şekillendiren bir rol üstlendi.

Bugün 2,7 milyar kullanıcıya ulaşan ve 60 milyar doları aşan gelir elde eden YouTube, dijital yayıncılığın en güçlü aktörü konumunda. Yapay zekâ destekli içerik üretimi ve farklı hizmetleriyle platform, gelecekte de küresel medya ekosisteminin merkezinde yer almaya devam edecek.