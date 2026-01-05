WhatsApp, gizlilik odaklı özelliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Uygulamanın test sürümünde ortaya çıkan yeni ayara göre, kullanıcılar mesajların 1 saat içinde otomatik olarak silinmesini seçebilecek.

Yeni özellik, “Varsayılan mesaj süresi” bölümünde yer alıyor. Kullanıcılara 90 gün, 7 gün, 24 saat seçeneklerinin yanı sıra 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa süreler sunuluyor. Bu ayar aktif edildiğinde, yalnızca yeni başlatılan bireysel sohbetlerde geçerli olacak ve eski konuşmaları etkilemeyecek.

Kısa süreli mesajlaşma seçeneği, özellikle gizlilik hassasiyeti yüksek kullanıcılar için dikkat çekici bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair ise henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.