Afra Saraçoğlu’ndan Güçlü Dönüş!
WhatsApp, gizlilik odaklı özelliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Uygulamanın test sürümünde ortaya çıkan yeni ayara göre, kullanıcılar mesajların 1 saat içinde otomatik olarak silinmesini seçebilecek.

Yeni özellik, “Varsayılan mesaj süresi” bölümünde yer alıyor. Kullanıcılara 90 gün, 7 gün, 24 saat seçeneklerinin yanı sıra 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa süreler sunuluyor. Bu ayar aktif edildiğinde, yalnızca yeni başlatılan bireysel sohbetlerde geçerli olacak ve eski konuşmaları etkilemeyecek.

Görüntü 43-8

Kısa süreli mesajlaşma seçeneği, özellikle gizlilik hassasiyeti yüksek kullanıcılar için dikkat çekici bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair ise henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.

Muhabir: Haber Merkezi