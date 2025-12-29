"Dünyayı kim yönetiyor?" sorusunun cevabı artık başkentlerde değil, teknoloji üslerinde saklı! 2025 sonu itibarıyla yayınlanan piyasa değeri listesi, küresel gücün artık tamamen "yazılım, çip ve veri" imparatorluklarının eline geçtiğini tescilledi.

En değerli 100 şirketin %61'i ABD menşeli. Bu şirketler, listenin toplam değerinin %76'sını oluşturuyor.

Devasa Fark: ABD’nin en değerli 7 şirketinin toplam değeri (18.3 trilyon Euro), Avrupa’nın en büyük 7.500 şirketinin toplam değerini (18.1 trilyon Euro) geride bırakmış durumda.

Sektörel Liderlik: İlk 10'da yer alan şirketlerin neredeyse tamamı teknoloji ve çip üretimi odaklı.

Zirvede İlk 10: Dünyayı Yönetenler Kimler?

1.Nvidia (3.753 Milyar Euro)

Listenin mutlak lideri olan Nvidia, sadece bir çip üreticisi değil, yapay zeka devriminin motoru konumunda. Grafik işlemcileri (GPU) ile veri merkezlerinden otonom araçlara kadar her alanda standartları belirliyor.

2.Apple (3.451 Milyar Euro)

iPhone ekosistemi ve hizmet gelirleriyle Apple, dünyanın en nakit zengin şirketlerinden biri. Tüketici elektroniğinde prestij ve teknolojinin simgesi olmaya devam ediyor.

3. Alphabet (3.170 Milyar Euro)

Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet, arama motoru reklamcılığı, YouTube ve bulut bilişim alanındaki devasa pazar payıyla listenin üçüncü sırasında.

4. Microsoft (3.082 Milyar Euro)

Azure bulut hizmetleri ve OpenAI (ChatGPT) yatırımlarıyla yazılım dünyasını yapay zekaya entegre eden Microsoft, kurumsal dünyanın vazgeçilmezi.

5. Amazon (2.074 Milyar Euro)

E-ticaretin global lideri olmasının yanı sıra, bulut bilişim kolu AWS ile internet altyapısının büyük bir kısmını elinde tutuyor.

6. Meta (1.417 Milyar Euro)

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, "Metaverse" yatırımları ve reklam algoritmasındaki gücüyle sosyal medya imparatorluğunu sürdürüyor.

7. Broadcom (1.377 Milyar Euro)

Ağ altyapısı ve yarı iletken çözümleriyle veri merkezlerinin sessiz ama en güçlü oyuncularından biri.

8. Tesla (1.366 Milyar Euro)

Elektrikli araç devriminin öncüsü Tesla, sadece bir otomobil üreticisi değil; enerji depolama ve robotik alanındaki çalışmalarıyla bir teknoloji devi.

9. Saudi Aramco (1.312 Milyar Euro)

Listede teknoloji odaklı olmayan, fosil yakıt ve enerji alanındaki devasa üretimiyle ilk 10'a giren tek enerji devi.

10. TSMC (1.003 Milyar Euro)

Tayvan merkezli şirket, dünyanın en gelişmiş çiplerini üretiyor. Apple'dan Nvidia'ya kadar tüm devler üretim için TSMC'ye muhtaç.

Piyasa değeri yüksek şirketler listesinde sadece teknoloji değil, finans, sağlık ve lüks tüketim de kendine yer buluyor:

Fransa'dan LVMH (29. Sırada) ve Hermes (53. Sırada), Avrupa'nın prestijini koruyan markalar olarak dikkat çekiyor.

JP Morgan Chase (14.) ve Visa (16.), dijital ödeme sistemleri ve geleneksel bankacılığın hibrit gücünü temsil ediyor.

Veri analitiği ve yapay zeka yazılımlarıyla Palantir (21.), listede hızla yükselen isimlerden.

İlaç ve Sağlık: Eli Lilly (12.) ve Novo Nordisk (76.), özellikle zayıflama ilaçları ve diyabet tedavilerindeki atılımlarıyla yatırımcıların gözdesi.

Avrupa ve Çin Geride mi Kaldı?

Veriler, Avrupa'nın teknoloji devriminde ABD'nin gerisinde kaldığını gösteriyor. Çin ise Tencent (15.), Alibaba (31.) ve dev devlet bankalarıyla (ICBC, Agricultural Bank of China) listede yer alsa da, ABD'nin toplam piyasa hakimiyeti karşısında ikincil bir güç konumunda kalmış görünüyor.