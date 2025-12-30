Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı %8,6 olarak kaydedilirken, istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32,7 milyon kişiyi aştı.

Yılmaz, özellikle gençler, kadınlar ve nitelikli işgücü odaklı politikaların önemine dikkat çekerek, aktif işgücü programları, mesleki eğitim, girişimcilik destekleri ve stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı. Ayrıca, emek yoğun sektörlerde istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye’nin işgücü piyasasına yönelik yapısal reformlarla istihdam artışını güçlendirmeyi ve atıl işgücünü azaltmayı hedeflediğini belirtti. 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program çerçevesinde, istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artması, işgücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak %7,8’e düşmesi öngörülüyor.

Yılmaz, önümüzdeki dönemde dezenflasyonla uyumlu, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme politikalarıyla vatandaşların alım gücünün artırılacağını ve gelir dağılımının iyileştirileceğini de açıkladı.

İşgücü piyasamızda güçlü görünüm sürmekte, işsizlik oranı 31 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir.



Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 75 bin kişi

