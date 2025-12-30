CHP Gençlik Kolları, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına karşı düzenlenen protestolarda tutuklanan gençler ve emekçiler için 81 ilde meydanlara çıkıyor. Yapılan açıklamada, “Millet susmaz, gençler teslim olmaz” vurgusu öne çıktı.

CHP Gençlik Kolları tarafından paylaşılan çağrıda, emekçinin hakkını savunduğu protestoda tutuklanan Gençlik Kolları İlçe Yöneticisi Bilgekağan Şarbat başta olmak üzere tüm emekçiler için ses yükseltileceği belirtildi.

81 İl Meydanı

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak protestolarda, ekonomik krizin gençler ve emekçiler üzerindeki etkilerine dikkat çekilecek.

Açıklamada ayrıca, “Bu ülkenin gençleri umutsuzluğa teslim olmayacak. Emekçinin hakkını, gencin geleceğini savunmaya devam edeceğiz” denilerek, yurttaşlara meydanlarda dayanışma çağrısı yapıldı.