Keçiören Belediyesi Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Ayvalı Semt Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar alanını gezerek tezgâhları tek tek dolaşan Özarslan, esnafın talep ve önerilerini dinledi; alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarette, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla iyi dilekler paylaşıldı.

“Talepleri sahada dinliyoruz”

Vatandaşlardan gelen istekleri not aldıklarını belirten Başkan Özarslan, çözüm odaklı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti. Sahada kurulan birebir temasın, hizmetlerin ihtiyaçlara göre şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Özarslan, Keçiören’de yürütülen çalışmalara vatandaşlardan güçlü destek aldıklarını söyledi.

“Birlikte kocaman bir Keçiören ailesiyiz”

İlçede birlik ve beraberliği önceleyen bir anlayış benimsediklerini dile getiren Özarslan, “Keçiörenlilerle iç içe olmaktan mutluyum. Biz, kimseyi ayırmadan hizmet eden, bağları güçlü kocaman bir Keçiören ailesiyiz” dedi.

Vatandaşlardan destek mesajı

Ayvalı Semt Pazarı’ndaki mahalle sakinleri ise belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Özarslan’a desteklerini ifade etti. Ziyaret, esnaf ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.