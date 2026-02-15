Emine Erdoğan paylaşımında, TOGEM-DER’in yürüttüğü Okul Kütüphaneleri Projesi kapsamında İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerindeki okullara kazandırılan kütüphanelerin her birinin en az 4 bin kitaptan oluşan zengin koleksiyonlara sahip olduğunu belirtti.

Yeni açılan kütüphanelerin öğrencilerin hayal gücünü besleyen, düşünce dünyasını genişleten ve merak duygusunu canlı tutan “yaşayan öğrenme merkezleri” olarak tasarlandığını vurgulayan Erdoğan, modern kütüphanecilik anlayışıyla oluşturulan bu alanların çocuklar ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Okuma Alışkanlığı ve Dijital Okuryazarlık Vurgusu

Projeyle birlikte öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasının, araştırma ve eleştirel düşünme becerilerinin güçlenmesinin ve dijital okuryazarlıklarının gelişmesinin hedeflendiğini ifade eden Emine Erdoğan, kütüphanelerin eğitim hayatına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Erdoğan ayrıca projeye destek veren Milli Eğitim Bakanlığı’na, tüm paydaşlara ve hayırseverlere teşekkür etti.

TOGEM-DER’den Eğitime Anlamlı Katkı

TOGEM-DER’in “iyiliği çoğaltma” ilkesiyle yürüttüğü “22 Okula 22 Kütüphane” projesi, Türkiye genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında açılan kütüphaneler, öğrencilere hem basılı kaynaklara hem de modern öğrenme imkanlarına erişim sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğini destekliyor.

TOGEM-DER tarafından yürütülen Okul Kütüphaneleri Projesi kapsamında hayata geçirilen 22 okul kütüphanemizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.



İstanbul’da ve ülkemizin farklı illerinde okullarımıza kazandırılan kütüphanelerin her biri, en az 4 bin kitaptan… pic.twitter.com/FEUoq8OFIX — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 14, 2026