ABD’li ünlü film yönetmeni Spike Lee, NBA All-Star hafta sonu etkinliklerinde verdiği mesajla dikkat çekti. Los Angeles’ta düzenlenen organizasyonu salondan izleyen Lee’nin, Filistin bayrağı ve kefiye desenlerini taşıyan bir çanta kullandığı görüldü.

Irkçılık karşıtı söylemleri ve insan hakları temalı çıkışlarıyla tanınan Spike Lee, daha önce de sosyal medya hesaplarından Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı paylaşmıştı.

NBA organizasyonlarında sık sık ön sıralarda görüntülenen ve basketbola olan ilgisiyle bilinen Lee’nin bu mesajı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kamuoyunda hem destek hem de eleştiri alan paylaşım, spor ve sanat dünyasında Filistin meselesine yönelik hassasiyetin yeniden tartışılmasına neden oldu.