İzmir’de kentsel dönüşüm projesine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan sözleşme kapsamında bilirkişi incelemesi yapıldı.
İncelemede, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4’üncü etap kentsel dönüşüm projesinde çalışmış gibi gösterildiği belirlendi.
23 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Tespitlerin ardından soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Yetkililer, kentsel dönüşüm projesi ve sigorta işlemlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtirken, soruşturmanın genişleyebileceği ifade edildi.