İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir adreste, yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Uyuşturucunun, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağının belirlenmesi üzerine, önceki gün söz konusu eve operasyon yapıldı. Evde 6 kilo 940 gram bonzai ve 750 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.E., emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen S.E., tutuklandı.

Kaynak: DHA