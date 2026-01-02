Esenyurt D-100 Karayolu Saadetdere mevkiinde beton bariyere çarpan hafif ticari araç yan yattı. Kazada sürücü yara almazken, trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt D-100 Karayolu Saadetdere mevkiinde saat 12.20 sıralarında 35 MCA 798 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafif ticari araç, beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçta bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Devrilen beton bariyer ise yan yolda ilerleyen başka bir araca çarparaktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın beton bariyere çarparak yan yattığı anlar yer aldı.