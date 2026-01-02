Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”, dördüncü sezonunda da cuma akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizide Selin Türkmen ve Fatih Gühan’ın ardından, önceki sezonlarda Rüzgâr karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı’nın yeniden kadroya katılacağı açıklanmıştı.

Hikâye Değişti, Dönüş İptal Oldu

Yiğit Kirazcı’nın dizinin hangi bölümünde yer alacağı netlik kazanmazken, son gelen bilgilere göre oyuncunun projede yer almayacağı öğrenildi. Daha önce diziden kendi isteğiyle ayrılan Kirazcı’nın, bu kez hikâyede yapılan değişiklik nedeniyle “Kızılcık Şerbeti”ne dahil edilmediği belirtildi.

Böylece Yiğit Kirazcı’nın ikinci “Kızılcık Şerbeti” macerası başlamadan sona ermiş oldu.