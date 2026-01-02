Ankara’nın Altındağ ilçesinde, okuldan eve dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Davut Elhamut, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Altındağ’a bağlı Atıfbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Davut Elhamut, okuldan döndüğü sırada sokakta bulunan çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanan çocuğun yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, müdahale ederek köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Davut Elhamut’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavi sürecinin sürdüğü ve ameliyat edilmesinin beklendiği bildirildi.

“Daha Önce de Aynı Yerde Bir Çocuk Isırıldı”

Davut Elhamut’un ağabeyi Abdu Elhamut, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırının okul dönüşü gerçekleştiğini belirterek, “Yaklaşık 12-13 köpek saldırmış. Çok kötü durumdaydı. Bir kadın çocuğu kartonun üzerine yatırarak yardım etti. Komşumuz yetiştirip hastaneye götürdü. Şu anda tedavisi sürüyor, ameliyat edilmesi bekleniyor” dedi.

Bölgede başıboş köpek sorununun uzun süredir devam ettiğini vurgulayan Elhamut, “Burada köpeklerden çok rahatsız oluyoruz. Daha önce de aynı yerde başka bir çocuğu köpekler ısırdı. Bu köpeklerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Ekipler şu anda çalışma yapıyor, teşekkür ediyoruz ancak bölgede hâlâ çok sayıda köpek var” ifadelerini kullandı.